Медведев стал вторым россиянином, который дважды вышел в финалы Итогового чемпионата ATP

Российский теннисист Даниил Медведев успешно преодолел полуфинал Итогового чемпионата ATP. Россиянин в полуфинале обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.



Медведев стал вторым россиянином, который дважды вышел в финалы Итогового турнира ATP. Первым был Николай Давыденко. Он также выходил в финал два года подряд, как и Медведев. В 2009 году он выиграл Итоговый чемпионат, а в 2008 году уступил соотечественнику Евгению Кафельникову.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Даниил Медведев – Каспер Рууд на Итоговом чемпионате АТР в Турине.

В финале турнира Медведев встретится с победителем матча Новак Джокович — Александр Зверев.