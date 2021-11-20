Медведев прокомментировал выход в финал Итогового чемпионата ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от выхода в финал Итогового чемпионата ATP. В полуфинале он обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:2.
«Да. Отличный матч. Я смотрел Каспера в этом году весь сезон. Это один из самых умных игроков в туре. Перед сезоном на харде говорили, что он хорошо играет только на грунте. Но вот он на харде и сразу на своем первом итоговом турнире уже в полуфинале. А я в отличие от него на своем первом итоговом проиграл все свои 3 матча и уехал домой. Я очень рад, что сегодня мне удалось сломать его игру и добиться победы.
Я готов к завтрашнему финалу. Неважно, кто будет моим соперником — Новак или Саша. Новак лучший теннисист мира. а с Сашей мы тоже много играли
Обязательно посмотрю матч сегодня вечером между ними. Хочу быть завтра лучше, чем тот, кто станет моим соперником», — сказал Медведев после матча.
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