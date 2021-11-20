Медведев стал лидером по количеству побед в сезоне

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Итогового чемпионата ATP, обыграв в полуфинале турнира норвежца Каспера Рууда. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.
Эта победа стала девятой подряд для Медведева на Итоговых чемпионатах ATP. Кроме того, Медведев одержал 58-ю победу в сезоне. Он стал единоличным лидером по этому показателю.
Правда, уже сегодня его может догнать немец Александр Зверев. Он одержал 57 побед. При этом у Медведева 12 поражений, а у Зверева — 15. Сегодня, 20 ноября, Зверев в полуфинале Итогового чемпионата ATP сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
Медведев является действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP. Медведев стал вторым россиянином, который дважды вышел в финалы Итогового турнира ATP. Первым был Николай Давыденко. Он также выходил в финал два года подряд, как и Медведев.
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