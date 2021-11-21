Зверев в трёх сетах обыграл Джоковича и вышел в финал Итогового турнира

В Турине (Италия) на стадионе «Пала Альпитур. Центральный корт» состоялся полуфинальный матч Итогового турнира ATP, в котором сошлись 34-летний представитель Сербии Новак Джокович (1-й номер рейтинга) и 24-летний немец Александр Зверев (3-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Зверева в трёх сетах – 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Продолжительность игры составила 2 часа 28 минут.

В этом матче Зверев совершил 14 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 4 (25%) брейк-пойнтов. У его оппонента – 15 эйсов, 1 двойная ошибка и также лишь 1 успешный брейк-пойнт из 4 (25%).

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев также пробился в финал Итогового чемпионата ATP. В полуфинале соревнований он обыграл норвежца Каспера Рууда. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4.