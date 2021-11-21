Рафаэль Надаль впервые высказался о пропаже китайской теннисистки Пэн Шуай

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль впервые высказался о скандальной ситуации вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай.
Напомним, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.
«Я слежу за новостями и читаю статьи о Пэн Шуай. Хотя у меня нет всей информации, главное в этом деле – узнать, в порядке ли она. Все мы в теннисной семье надеемся скоро увидеть её в туре», — приводит слова Надаля Lequipe.
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