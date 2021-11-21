Президент МОК Томас Бах провёл видеозвонок с исчезнувшей на время теннисисткой Пэн Шуай

Сегодня, 21 ноября, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провёл видеозвонок с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая на время исчезла после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.
В начале 30-минутного разговора Пэн Шуай поблагодарила МОК за беспокойство о её самочувствии. Она объяснила, что находится в безопасности и здорова, живёт в своем доме в Пекине, но хотела бы, чтобы в данный момент уважали её частную жизнь. Сейчас она предпочитает проводить время с друзьями и семьёй.
Молчание теннисистки продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.
- 21 ноября 2021
-
21:06
-
20:56
-
20:51
-
20:43
-
20:40
-
20:36
-
20:31
-
20:28
-
20:28
-
20:18
-
20:01
-
18:20
-
18:15
-
17:00
-
16:00
-
15:43
-
15:00
-
14:29
-
13:02
-
12:25
-
11:35
-
11:04
-
10:54
-
10:35
-
10:17
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
01:44
-
01:41
-
00:20
- 20 ноября 2021
-
22:17
-
21:26
-
20:39
-
19:38