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Президент МОК Томас Бах провёл видеозвонок с исчезнувшей на время теннисисткой Пэн Шуай

Президент МОК Томас Бах провёл видеозвонок с исчезнувшей на время теннисисткой Пэн Шуай
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Сегодня, 21 ноября, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провёл видеозвонок с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая на время исчезла после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

В начале 30-минутного разговора Пэн Шуай поблагодарила МОК за беспокойство о её самочувствии. Она объяснила, что находится в безопасности и здорова, живёт в своем доме в Пекине, но хотела бы, чтобы в данный момент уважали её частную жизнь. Сейчас она предпочитает проводить время с друзьями и семьёй.

Молчание теннисистки продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.

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