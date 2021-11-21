«Первый «Шлем», прогресс в игре». Даниил Медведев подвёл итоги сезона

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в финальном матче Итогового турнира ATP немцу Александру Звереву (4:6, 4:6) подвёл итоги сезона, а также рассказал, что примет участие в Кубке Дэвиса.

«В Кубке Дэвиса приму участие, едем за хорошим результатом. Полечу в среду в Мадрид.



Сезон отличный, перед каждый сезоном стоит цель улучшить результаты предыдущего. Выиграл первый турнир в команде, первый «Шлем», хорошие результаты, первый титул на траве. Был прогресс и в игре. Последние два финала сложились обидно, но я играл против двух лучших игроков в мире на харде. Ничего зазорного», — сказал Медведев на пресс-конференции после матча.

Александр Зверев уже становился чемпионом Итогового турнира ATP в 2018 году, когда обыграл в финальной встрече серба Новака Джоковича.