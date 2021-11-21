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Даниил Медведев прервал 9-матчевую победную серию на Итоговых турнирах ATP

Даниил Медведев прервал 9-матчевую победную серию на Итоговых турнирах ATP
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Завершился финальный матч Итогового чемпионата ATP, в котором немец Александр Зверев обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:4 и во второй раз стал победителем турнира. Таким образом, вторая ракетка мира прервал свою победную серию из девяти матчей на Итоговых турнирах.

Напомним, Медведев является предыдущим победителем соревнований. В 2021 году россиянин одержал 5 побед в 5 матчах турнира. В этом году Медведев одержал 4 победы — в матчах с Хубертом Хуркачем (Польша), Александром Зверевым на групповом этапе, Янником Синнером (Италия) и Каспером Руудом (Норвегия).

Александр Зверев становился чемпионом Итогового турнира ATP в 2018 году, когда обыграл в финальной встрече серба Новака Джоковича.

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