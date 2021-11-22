«Это не отменяет беспокойства о её благополучии». WTA о видеозвонке Шуай с президентом МОК

Пресс-секретарь WTA отреагировал на видеозвонок президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая на время исчезла после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

«Было приятно увидеть Пэн Шуай в недавних видеороликах, но они не отменяют и не решают беспокойства WTA по поводу её благополучия и способности общаться без цензуры или принуждения», — приводит слова пресс-секретаря WTA Reuters.

Молчание теннисистки продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.