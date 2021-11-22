Даниил Медведев опубликовал пост в «Инстаграме» после поражения от Зверева в финале

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в «Инстаграме», после того как проиграл немцу Александру Звереву в финале Итогового чемпионата ATP. Зверев победил Медведева со счётом 6:4, 6:4.

«Не так я хотел завершить выступление на Итоговом чемпионате ATP. Но горжусь своими результатами в этом году. Я очень много и усердно работал и буду стремиться только к лучшему. Спасибо моей команде, спонсорам и фанатам за то, что они всегда со мной. Теперь пора отправляться на Кубок Дэвиса», — написал Медведев, прикрепив текст к своим фотографиям с турнира.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Даниила Медведева.

Напомним, Медведев был предыдущим победителем соревнований. В 2020 году россиянин одержал 5 побед в 5 матчах турнира. В 2021 году Даниил одержал 4 победы: в матчах с Хубертом Хуркачем (Польша), Александром Зверевым на групповом этапе, Янником Синнером (Италия) и Каспером Руудом (Норвегия).