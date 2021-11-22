Роджер Федерер впервые высказался о пропаже китайской теннисистки Пэн Шуай

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер впервые высказался о скандальной ситуации вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай.
«Надеюсь, она в безопасности. Вся теннисная семья сплотилась вокруг неё. Надеюсь, она здорова, и скоро подобные новости мы будем слышать уже лично от неё», — приводит слова Федерера Tennis World USA.
Напомним, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.
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