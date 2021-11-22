Самсонова подвела итоги года. Кафельников отреагировал

Экс первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников пожелал удачи россиянке Людмиле Самсоновой в новом сезоне. Соответствующую запись Евгений оставил под фотографией теннисистки, опубликованной в её «инстаграме».
«Удачи в 2022 году», — написал Кафельников.
В подписи к самому фото Самсонова перечисляет свои достижения в 2021 году.
«Сезон был невероятным путешествием. Мой первый титул Берлине, невероятный результат на Уимблдоне и волшебная победа в Праге на Кубке Билли Джин Кинг...
Я никогда не забуду эти эмоции, но теперь пора вернуться к работе! Время готовиться к 2022 году — к новым турнирам, новым испытаниям и новым достижениям», — написала Людмила.
Напомним, после победы сборной России на Кубке Билли Джин Кинг Евгений признался, что стал персональным поклонником Самсоновой.
23-летняя Самсонова в настоящее время является 39-й ракеткой мира. В 2021 году Людмила провела 61 официальный матч, в котором одержала 39 побед. Помимо успеха на Кубке Билли Джин Кинг, россиянка выиграла соревнования в Берлине — победа в столице Германии стала для Людмилы дебютной на уровне WTA.
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