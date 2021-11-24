У Даниила Медведева украли часы стоимостью в € 200 тыс. на Итоговом чемпионате ATP

У второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева украли дорогостоящие часы во время финала на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия), сообщает итальянский журналист Луиджи Гатто в своём «твиттере».

Часы Медведева Bovet OttantaSei стоимостью в € 200 тыс. пропали из раздевалки. Сотрудники полиции с помощью персонала турнира обнаружили их следующим утром и теперь ведут расследование.

Напомним, в финале Итогового турнира ATP Медведев встречался с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 6:4. 6:4 в пользу Зверева.

Медведев завершит сезон, выступив в составе сборной России в финальной стадии Кубка Дэвиса. Сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании. Первый матч россияне проведут с Эквадором (27 ноября), второй — с Испанией (28 ноября). В состав команды, помимо Медведева, вошли Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов (Евгений Донской – запасной).

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