Дель Потро, не игравший более двух лет, готовится к старту нового сезона
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Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро не теряет надежд вернуться в профессиональный теннис. 33-летний уроженец Тандила опубликовал на своей странице в «Инстаграм» фотографии с тренировок.
Хуан-Мартин не играл с 2019 года. Последний официальный матч дель Потро прошёл в середине июня 2019 года на соревнованиях ATP-500 в Лондоне (Великобритания). После стартовой победы над канадцем Денисом Шаповаловым со счётом 7:5, 6:4 Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании.
Травма колена вынудила экс третью ракетку мира четырежды ложиться под нож на протяжении двух лет. Несколько раз Хуан-Мартин был близок к возвращению на корт, однако каждый раз сроки восстановления откладывались.
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