Бычкова: выбирать между Зверевым и Медведевым — это как сравнивать Надаля с Джоковичем

Российская теннисистка Екатерина Бычкова высказалась о третьей ракетке мира Александре Звереве. Немец стал победителем Итогового чемпионата ATP, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева (6:4, 6:4).

Зверев в этом году провёл свой лучший сезон в карьере? Наверное, да. Хотя, возможно, сам он назовет лучшим сезоном тот, когда только поднимался и в какой-то момент стал топ-3. Это философский вопрос. По результатам из того, что у него было за последние несколько лет, однозначно лучший, тем более что Олимпиада проходит раз в четыре года. Помимо золота Игр он еще взял Кубок Лэйвера, Итоговый и два «Мастерса». Исходя из титулов, стопроцентно лучший сезон.

После титула Олимпиады он вообще проиграл за несколько месяцев лишь три раза, так что вторая половина года выдалась феноменальной. У него накопился высокий уровень уверенности и матерости в игре. Это очень заметно по языку его тела на корте, по тому, как он себя ведет, как выходит на матч. От него за версту веет топовым игроком, который вот-вот и станет лучшим, номером один. Это стало очевидно проявляться в его игре. Да, в отдельно взятых матчах он может провалиться, спады внимания происходят, но при этом он потом здорово собирается. По всем его манерам на корте можно легко определить в нем игрока «пятерки» или даже «тройки», причем уже плотно закрепившегося там. В свое время нечто подобное видно было по восхождению Надаля или Джоковича. Саша достиг того уровня, ниже которого уже вряд ли упадет. Все, он уже перешел стадию устаканивания в «десятке», теперь он там надолго. Кто-то еще будет болтаться туда-сюда, но не Зверев. Он и по игре очень добавил, и в общении с прессой, и в целом очень хорош.

Саша хорош во всех аспектах. Несмотря на то, что он высокий парень, у него все отлично с выносливостью. Он потрясающе двигается. У него всегда это было. Еще когда только начал о себе заявлять после юниоров во взрослом туре, я сразу отметила, как классно он работает ногами при таком росте. Зверев прекрасно подходит к мячу, да и вообще технически подкован, что неудивительно, учитывая его теннисную семью. В этом смысле они похожи с Медведевым — при своих габаритах могут бесконечно долго бегать и играть длинные розыгрыши. В принципе, для игроков их уровня это основополагающий момент, потому что мощно ударить справа или слева и пробить навылет могут все. Но без умения играть длинные розыгрыши в топ-10 не войти сейчас. И в этом смысле Зверев почти что Терминатор.

В ближайшие годы основное соперничество будет между Зверевым и Медведевым? Кто из них лучше? Это неправильное сравнение. Как сравнивать Надаля с Джоковичем? Я с тобой согласна, что Саша и Даниил — это игроки, которые будут друг у друга отбирать финалы и титулы. Но говорить о том, кто лучше, а кто хуже, очень трудно. Они абсолютно разные. Могу лишь сравнить их в том, что оба крепкие орешки по характеру. Именно поэтому они стоят так высоко и демонстрируют результаты. Помимо технических и теннисных составляющих там ещё и характер будь здоров.

В самом начале Зверев был сильнее, потому что Даня только подтягивался, а Саша уже был в топе. Благодаря большему опыту в туре немец перетягивал одеяло на себя. Потом подтянулся Медведев, набрался не локального опыта, а глобального, стал стабильно выступать на «Шлемах» и крупных турнирах. Тогда инициатива ушла к нему в их противостоянии. Я думаю, это был чисто психологический момент. И вообще именно психология в их противостоянии выйдет на первый план в будущем. Кто и как лучше подготовится к конкретному матчу. В финале Итогового, например, Саша был на пике концентрации, а Дане не хватило физических и моральных сил. Наверное, так они теперь и будут выступать: кто в какой кондиции дойдет до финальных стадий, чтобы сыграть друг с другом.

Сейчас Саша психологически готов выиграть «Шлем», это точно. Плюс он уже играл в финале, а это важно, потому что первый раз крайне тяжелый. У Саши все есть теперь. В плане игры он достоин победы на «Шлеме». Так что думаю, что в 2022 году он выиграет титул. Зверев уже даже воспринимается как игрок, имеющий в своем активе «Шлем», — приводит слова Бычковой «Рейтинг букмекеров».