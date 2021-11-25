Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль — о заражении Алькараса: в таких ситуациях конкуренция отходит на второй план

Надаль — о заражении Алькараса: в таких ситуациях конкуренция отходит на второй план
Комментарии

Шестая ракетка мира Рафаэль Надаль отреагировал на новость о том, что член испанской сборной на Кубке Дэвиса 18-летний Карлос Алькарас заразился коронавирусом.

«Выражаю огромную поддержку всей испанской команде после новостей, которые они получили сегодня. Когда происходит что-то подобное, конкуренция отходит на второй план. Самое главное — здоровье, и я надеюсь, что заболевших больше не будет. Обнимаю всех», — написал Надаль у себя в твиттер-аккаунте.

Напомним, ранее в состав сборной Испании вошли Пабло Карреньо-Буста, Альберт Рамос-Виньолас, Карлос Алькарас Гарфия, Фелисиано Лопес и Марсель Гранольерс. Надаль завершил сезон досрочно и не может помочь своей команде.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.

Наследник Надаля не сыграет за Испанию! Огромный удар по сопернику России на Кубке Дэвиса Наследник Надаля не сыграет за Испанию! Огромный удар по сопернику России на Кубке Дэвиса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021