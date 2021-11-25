Надаль — о заражении Алькараса: в таких ситуациях конкуренция отходит на второй план

Шестая ракетка мира Рафаэль Надаль отреагировал на новость о том, что член испанской сборной на Кубке Дэвиса 18-летний Карлос Алькарас заразился коронавирусом.
«Выражаю огромную поддержку всей испанской команде после новостей, которые они получили сегодня. Когда происходит что-то подобное, конкуренция отходит на второй план. Самое главное — здоровье, и я надеюсь, что заболевших больше не будет. Обнимаю всех», — написал Надаль у себя в твиттер-аккаунте.
Напомним, ранее в состав сборной Испании вошли Пабло Карреньо-Буста, Альберт Рамос-Виньолас, Карлос Алькарас Гарфия, Фелисиано Лопес и Марсель Гранольерс. Надаль завершил сезон досрочно и не может помочь своей команде.
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