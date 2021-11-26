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Хачанов — о Кубке Дэвиса: девушки выиграли Кубок Билли Джин Кинг, а теперь настал наш час

Хачанов — о Кубке Дэвиса: девушки выиграли Кубок Билли Джин Кинг, а теперь настал наш час
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Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от Кубка Дэвиса.

«Вчера на командном ужине мы обсуждали, что этот год был успешным для российского тенниса. У нас были хорошие результаты на Олимпийских играх. Девушки выиграли Кубок Билли Джин Кинг, а теперь настал наш час. Мы постараемся сделать всё возможное. У нас всё лучшие и лучшие теннисисты, которые поднимаются и приближаются к топ-10. Это один из лучших периодов для того, чтобы российский теннис снова засиял», — приводит слова Хачанова официальный сайт Кубка Дэвиса.

Напомним, в составе сборной России на Кубок Дэвиса — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитан команды: Шамиль Тарпищев.

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.

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