Хачанов — о Кубке Дэвиса: девушки выиграли Кубок Билли Джин Кинг, а теперь настал наш час

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от Кубка Дэвиса.
«Вчера на командном ужине мы обсуждали, что этот год был успешным для российского тенниса. У нас были хорошие результаты на Олимпийских играх. Девушки выиграли Кубок Билли Джин Кинг, а теперь настал наш час. Мы постараемся сделать всё возможное. У нас всё лучшие и лучшие теннисисты, которые поднимаются и приближаются к топ-10. Это один из лучших периодов для того, чтобы российский теннис снова засиял», — приводит слова Хачанова официальный сайт Кубка Дэвиса.
Напомним, в составе сборной России на Кубок Дэвиса — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитан команды: Шамиль Тарпищев.
Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.
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