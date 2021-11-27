Россия – Эквадор: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Дэвиса
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Сегодня, 27 ноября, сборная России по теннису проведёт первый матч в финальной стадии Кубка Дэвиса – 2021. Соперниками россиян станут теннисисты из Эквадора. Встреча начнётся в 18:00 мск.
Составы команд:
Россия: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, капитан Шамиль Тарпищев.
Эквадор: Эмилио Гомес, Роберто, Кирос, Диего Идальго, Антонио Каетано Марч, Гонсало Эскобар, капитан Рауль Вивер.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Эквадор на Кубке Дэвиса.
Согласно регламенту, за час до начала первого поединка капитаны объявят, кого из своей пятёрки они выставят на одиночные встречи.
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