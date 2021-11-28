Андрей Рублёв прокомментировал предстоящую встречу со сборной Испании

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём самочувствии после игры с Эквадором (3:0) и дал комментарий по поводу предстоящей встречи со сборной Испании на Кубке Дэвиса.

«Чувствую себя неплохо, потому что в этом нет ничего нового. Я имею в виду, что обычно на большинстве турниров мы играем каждый день. Иногда, если ты играешь в одиночном и парном разряде, приходится играть по два матча каждый день. Это нормально, потому что сейчас правила таковы, что ты не играешь по пять сетов, так что всё немного по-другому.

Матч с Испанией будет сложным, потому что это очень хорошая команда. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы сделаем всё, что в наших силах, вот и всё. Мы должны усердно работать и выкладываться по полной», — сказал Рублёв на пресс-конференции.