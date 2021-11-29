Россиянин Евгений Карловский поднялся на 37 строчек в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 29 ноября россиянин Евгений Карловский поднялся на 265-ю строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции.
Рейтинг АТР. 29 ноября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 540.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8640.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7840.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 5150.
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875.
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4160.
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706.
10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3350.
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18 (18). Аслан Карацев (Россия) — 2351...
29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1731...
168 (168). Роман Сафиуллин (Россия) — 409...
173 (173). Евгений Донской (Россия) — 392.
255 (255). Андрей Кузнецов (Россия) — 229...
265 (302). Евгений Карловский (Россия) — 215.
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