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Рублёв: победа над испанцами в паре придаст уверенности Карацеву

Рублёв: победа над испанцами в паре придаст уверенности Карацеву
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Пятая ракетка мира Андрей Рублёв прокомментировал победу сборной России в матче с Испанией на Кубке Дэвиса. В решающем матче противостояния дуэт Рублёв/Карацев оказался сильнее испанцев Марселя Гранольерса и Фелисьяно Лопеса. В одиночном же матче Андрей проиграл тому же Лопесу.

«Очень тяжёлый день. Испания — суперкрутая команда с потрясающими игроками, в том числе и парными. Я считаю, что мы добыли отличный результат, особенно если говорить о матче в парном разряде.

Победа в паре была важна и для того, чтобы Аслан прочувствовал, что мы можем побеждать даже лучших парников мира — тех, кто играет на Итоговом и выигрывает другие большие турниры», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Сборная России вышла в плей-офф Кубка Дэвиса с первого места. Ранее россияне обыграли команду Эквадора (3-0). Соперниками команды Шамиля Тарпищева по четвертьфиналу станет сборная Швеции.

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