Фелисьяно Лопес раскритиковал формат Кубка Дэвиса после поражения Испании от России

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес выразил недовольство форматом Кубка Дэвиса, после того как его команда не смогла выйти из группы. В решающем матче Испания проиграла России со счётом 1-2 и не вышла в четвертьфинал — по дополнительным показателям выше оказалась Сербия.

«То, что мы не прошли дальше, — огромное разочарование. Мы сделали всё, что было в наших руках, чтобы пройти в четвертьфинал. К сожалению, порой в таком формате ты делаешь то, что должен, но не получаешь награды.

Очень редко бывает, что команда побеждает 3-0 (Эквадор. — Прим. «Чемпионата»), потом проигрывает 1-2 и не квалифицируется. Вот почему мы настолько расстроены. Мы были близки, но этого не хватило. Не хочу, чтобы это звучало как оправдание, но действительно обидно», — цитирует Лопеса пресс-служба турнира.

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