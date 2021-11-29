Виландер: Федереру интересно проверить себя в свои 40 в играх с Медведевым и Зверевым

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер высказался по поводу возвращения швейцарца Роджера Федерера в тур. Напомним, бывшая первая ракетка мира не выходил на корт с Уимблдона.
«Я думаю, что он может вернуться. Он много говорит об этом, и это не может быть просто так. Но, боюсь, ему придётся столкнуться с реальностью в лице Медведева и Зверева, которые демонстрируют теннис высочайшего качества. Уверен, ему интересно проверить себя в свои 40 в матчах с такими теннисистами на пике своей формы. У него есть хорошее оружие в виде своей подачи, но насколько она будет эффективна в борьбе с лучшими теннисистами мира? Будет видно.
Думаю, он понимает, что вряд ли уже сможет претендовать на «Большой шлем» или даже на финал, но пройти 3-4 раунда ему по силам. Мне кажется, он должен вернуться в тур», — приводит слова Виландера Eurosport.
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