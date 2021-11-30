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Davis Cup. Четвертьфинал: Иннсбрук
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18:00 Мск
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Кубок Дэвиса может сменить формат в 2022 году

Кубок Дэвиса может сменить формат в 2022 году
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Кубок Дэвиса может изменить свой формат в следующем году, сообщает The Telegraph.

Главные изменения коснутся количества участников финальной стадии. Предлагается 16 команд, которые будут поделены на 4 группы. Каждая группа проводит свои матчи в одном из городов Европы. Участники плей-офф выступят в Абу-Даби.

Напомним, сейчас проходит Кубок Дэвиса – 2021. На данный момент в турнире осталось 7 команд. Сборная Хорватии уже обеспечила себе место в полуфинале, обыграв вчера итальянцев. В матче за выход в финал хорваты сыграют с победителем пары Сербия – Казахстан. Национальная команда России в четвертьфинале встретится со Швецией.

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