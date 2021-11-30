Сергей Стаховский объявил о завершении карьеры в составе сборной Украины

Украинский теннисист Сергей Стаховский объявил о завершении карьеры в составе национальной команды.

«Сегодня потенциально мой последний день в сборной Украины по теннису! Смотрю с оптимизмом и уверенностью. Начиная с 2006 года, имел честь защищать сене-жёлтый флаг. Провёл 77 матчей.



Для меня это было, есть и всегда будет наивысшей наградой — стоять на корте, когда звучит гимн Украины! Эмоции, которые я получал от побед — феерические! Поражения — били бессонными ночами и отчаянием. Очень раз, что в этот день со мной моя любимая, которая последние 10 лет поддерживала меня, ждала дома и воспитывала наших трёх детей.



К сожалению, мои родители так и не смогли прилететь из-за карантинных ограничений. Но я благодарен им больше всего за то, что дали мне возможность заниматься теннисом, за их любовь и заботу, за то, что сделали из меня человека, который воплотил и продолжает воплощать свои мечты.



Большое спасибо всем-всем болельщикам, которые поддерживали и поддерживают меня и нашу команду. Без вас всё это было бы бессмысленно.



Всем спасибо! С Украиной в сердце!» — приводит слова Стаховского Большой теннис Украины.

В последнем матче за сборную Стаховский уступил норвежцу Касперу Рууду со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).