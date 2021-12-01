Трёхкратная полуфиналистка турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира, 30-летняя британская теннисистка Йоханна Конта объявила о завершении карьеры.
«Благодарность. Это слово, которое я использовала чаще всего в своей карьере. И это слово, как мне кажется, лучше всего её описывает.
Моя карьера подошла к концу. И я невероятно благодарна за то, что она была такой, как у меня. Всё свидетельствовало о том, что меня ожидает неудача в этой профессии. Однако мне повезло, что в моей жизни появились такие люди и оказали на меня влияние, в том числе и за пределами тенниса. Я невероятно благодарна этим людям. Вы знаете, кто вы.
Благодаря жизнестойкости и под руководством остальных я реализовала свои мечты. Я стала тем, кем хотела. Как же невероятно мне повезло. Как же я благодарна вам», — написала Конта в своём «твиттере».
Конта — победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде.
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