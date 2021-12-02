Вероника Кудерметова опубликовала архивное фото с Марией Шараповой

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в своём «инстаграме» опубликовала архивное фото с пятикратной победительницей турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Марией Шараповой.
Фото: «Инстаграм» Вероники Кудерметовой
Кудерметова в рейтинге WTA занимает 31-ю строчку. В 2021 году Вероника стала победительницей турнира в Чарльстоне, дошла до финала Уимблдона в парном разряде и в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения был уменьшен до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.
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