Капитан Сербии поделился эмоциями от игры Новака Джоковича в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Капитан сборной Сербии по теннису Виктор Троицки прокомментировал выступление 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Новака Джоковича в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
В первой встрече противостояния Михаил Кукушкин обыграл Миомира Кецмановича со счётом 7:6 (7:5) 4:6, 7:6 (13:11). Во второй игре Джокович победил первого номера Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 6:4. В решающей встрече Джокович и Никола Чачич взяли верх над Андреем Голубевым и Александром Недовесовым со счётом 6:2, 2:6, 6:3.
«Я действительно благодарен за то, что он болеет за команду и играет за ней. Он так много сделал для нашего тенниса, не только в Кубке Дэвиса, но и для всей нации. Он отдает команде всего себя. Играя всё время, побеждая всё время, испытываешь огромное давление», — приводит слова Троицки пресс-служба турнира.
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