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Официальная заявка сборной России на четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса со Швецией

Официальная заявка сборной России на четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса со Швецией
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Опубликована официальная заявка сборной России на матч четвертьфинала Кубка Дэвиса с командой Швеции.

В 18:00 Андрей Рублёв сыграет с Элиасом Имером.

В 19:30 Даниил Медведев сразится с Микаэлем Имером.

В 21:00 состоится парный матч Аслан Карацев / Андрей Рублёв (Россия) — Андре Горанссон / Роберт Линдстедт (Швеция).

В случае победы россияне встретятся со сборной Германии в полуфинале Кубка Дэвиса. Немцы в четвертьфинале оказались сильнее команды Великобритании (2:1). Отметим, что в составе сборной Германии отсутствует третья ракетка мира Александр Зверев.

В другом полуфинале сборная Сербии поборется за путёвку в финал Кубка Дэвиса с национальной командой Хорватии.

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