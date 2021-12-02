Кубок Дэвиса — 2021. Наши против шведов. Россия бьётся за выход в полуфинал! Онлайн

Приглашаем всех поклонников спорта на 1/4 финала Кубка Дэвиса – 2021 – Россия – Швеция. Эта встреча проходит в Мадриде, и в ней сойдутся одна из самых перспективных молодых сборных во главе с братьями Имерами и самая высокорейтинговая команда турнира. Ведь четверо россиян входят в топ-30, а сразу двое из них – аж в топ-5: Даниил Медведев и Андрей Рублёв. На групповом этапе россияне разгромили эквадорцев и выбили из турнира хозяев – испанцев. Сейчас российский коллектив вступает в плей-офф, где нет права на ошибку. Не будем забывать, что шведы – исторически одни из самых неудобных соперников для нас. Четвертьфинал Россия – Швеция начнётся 2 декабря в 18:00 мск. Следите за трансляцией и болейте за наших!
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Уже разыграны три четвертьфинала. И во всех матчах победитель определялся в парной комбинации.
Исторически сборная Швеции является крайне неудобным соперником для российской команды. Из семи предыдущих матчей шведы выиграли у нашей сборной пять встреч. Хуже россияне играли только с командой Италии, баланс встреч с которой составляет «-4».
1. Италия – «-4» (1-5).
2. Швеция – «-3» (2-5).
3. Испания – «-2» (3-5).
4. США – «-2» (1-3).
5. Великобритания – «-2» (0-2).
6. Румыния – «-1» (2-3).
7. Мексика – «-1» (0-1).
На Кубке Дэвиса уже разыграны три четвертьфинала. Сегодня последний из них — Россия — Швеция.
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