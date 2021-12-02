Кубок Дэвиса — 2021. Наши против шведов. Россия бьётся за выход в полуфинал! Онлайн

Исторически сборная Швеции является крайне неудобным соперником для российской команды. Из семи предыдущих матчей шведы выиграли у нашей сборной пять встреч. Хуже россияне играли только с командой Италии, баланс встреч с которой составляет «-4».

Все команды, с которыми у сборной России (СССР) отрицательный баланс встреч в Кубке Дэвиса:



1. Италия – «-4» (1-5).

2. Швеция – «-3» (2-5).

3. Испания – «-2» (3-5).

4. США – «-2» (1-3).

5. Великобритания – «-2» (0-2).

6. Румыния – «-1» (2-3).

7. Мексика – «-1» (0-1).