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Теннис, Кубок Дэвиса — онлайн-трансляция 2 декабря 2021, Россия – Швеция, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев

Кубок Дэвиса — 2021. Наши против шведов. Россия бьётся за выход в полуфинал! Онлайн
Сергей Емельянов Даниил Сальников
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Россия бьётся за выход полуфинал! Онлайн
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Медведев, Рублёв, Карацев, Хачанов, Донской рвутся в бой. Вперёд, ребята! Следите за подробностями.

Приглашаем всех поклонников спорта на 1/4 финала Кубка Дэвиса – 2021 – Россия – Швеция. Эта встреча проходит в Мадриде, и в ней сойдутся одна из самых перспективных молодых сборных во главе с братьями Имерами и самая высокорейтинговая команда турнира. Ведь четверо россиян входят в топ-30, а сразу двое из них – аж в топ-5: Даниил Медведев и Андрей Рублёв. На групповом этапе россияне разгромили эквадорцев и выбили из турнира хозяев – испанцев. Сейчас российский коллектив вступает в плей-офф, где нет права на ошибку. Не будем забывать, что шведы – исторически одни из самых неудобных соперников для нас. Четвертьфинал Россия – Швеция начнётся 2 декабря в 18:00 мск. Следите за трансляцией и болейте за наших!

Кубок Дэвиса 2021. 1/4 финала
02 декабря 2021, четверг. 19:30 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Микаэль Имер
94
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
Кубок Дэвиса – 2021. Сетка
Кубок Дэвиса – 2021. Расписание
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Live Даниил Сальников

Уже разыграны три четвертьфинала. И во всех матчах победитель определялся в парной комбинации.

Немцы без Зверева ждут Россию. Драматичная развязка четвертьфинала Кубка Дэвиса Немцы без Зверева ждут Россию. Драматичная развязка четвертьфинала Кубка Дэвиса
09:21 Даниил Сальников

Исторически сборная Швеции является крайне неудобным соперником для российской команды. Из семи предыдущих матчей шведы выиграли у нашей сборной пять встреч. Хуже россияне играли только с командой Италии, баланс встреч с которой составляет «-4».

Все команды, с которыми у сборной России (СССР) отрицательный баланс встреч в Кубке Дэвиса:

1. Италия – «-4» (1-5).
2. Швеция – «-3» (2-5).
3. Испания – «-2» (3-5).
4. США – «-2» (1-3).
5. Великобритания – «-2» (0-2).
6. Румыния – «-1» (2-3).
7. Мексика – «-1» (0-1).
09:15 Даниил Сальников

На Кубке Дэвиса уже разыграны три четвертьфинала. Сегодня последний из них — Россия — Швеция.

Матч дня: Россия — Швеция! Что нужно знать о наших соперниках по 1/4 финала Кубка Дэвиса Матч дня: Россия — Швеция! Что нужно знать о наших соперниках по 1/4 финала Кубка Дэвиса
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