Шамиль Тарпищев прокомментировал выход сборной России в полуфинал Кубка Дэвиса

Президент Федерации тенниса России, капитан национальной команды на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев прокомментировал победу подопечных в четвертьфинале турнира над сборной Швеции.

«Естественно, после каждого победного матча мы начинаем готовиться к следующему сопернику. Мне нравится то, что ребята бьются до конца и потихоньку набирают. Играют всё чище и чище», — сказал Тарпищев в интервью OKKO Sport.

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса в двух сетах обыграл представителя Швеции Микаэля Имера — 6:4, 6:4.

Ранее в первой четвертьфинальной встрече российский теннисист Андрей Рублёв в напряжённом трёхсетовом матче обыграл шведа Элиаса Имера в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Рублёв одержал победу на тай-брейке третьего сета — 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

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