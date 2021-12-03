Джокович рассказал об ожиданиях от полуфинала Кубка Дэвиса

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Дэвиса, в котором его команда сыграет с Хорватией. Джокович выделил в составе соперника экс третью ракетку мира Марина Чилича.
«Я уже говорил, что в их команде собраны отличные ребята. Я хорошо знаю Чилича, у нас были классные битвы. Борна Гойо — один из главных сюрпризов этого турнира, он выиграл оба матча. Кроме того, он побеждал Сонего в Италии.
Но, учитывая, что у нас хорошая «химия» в команде, я чувствую, что мы можем победить. Конечно, моя задача — выходить на корт и выигрывать каждый матч. Мы предельно мотивированы», — цитирует Джоковича Tennis World USA.
Полуфинал Кубка Дэвиса Сербия — Хорватия состоится сегодня, 3 декабря.
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