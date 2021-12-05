Стали известны первые пары квалификаций на Кубок Дэвиса — 2022

Сегодня, 5 декабря, прошла жеребьёвка квалификации на Кубок Дэвиса — 2022. Её ведущими были Дэвид Хаггерти, Фернандо Вердаско и Андреас Эггли.

Благодаря выходу в финал Кубка 2021 года сборные Хорватии и России освобождены от квалификаций на турнир в следующем году. Уайлд-кард получили Великобритания и Сербия. Оставшиеся команды были поделены на сеяных и несеяных — они сыграют друг с другом. Матчи пройдут 4-5 марта 2022 года.

Пары квалификаций Кубка Дэвиса — 2022:

(слева указаны сеяные сборные)

(хозяева корта) Франция — Эквадор

(хозяева корта) Испания — Румыния

Бельгия — Финляндия (хозяева корта)

(хозяева корта) США — Колумбия

Канада — Нидерланды (хозяева корта)

Германия — Бразилия (хозяева корта)

Италия — Словакия (хозяева корта)

Австралия — Венгрия (хозяева корта)

Казахстан — Норвегия (хозяева корта)

(хозяева корта) Швеция — Япония

(хозяева корта) Аргентина — Чехия

Австрия — Южная Корея (хозяева корта)

Публикация доступна в официальном «инстаграме» Кубка Дэвиса.

В финальном турнире Кубка сыграют Хорватия, Россия, Великобритания, Сербия и 12 победителей пар. Всего на Кубке Дэвиса в 2022 году будет 16 команд, которые на предварительном этапе разделят на 4 группы, а затем по очкам состоится плей-офф.