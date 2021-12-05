Стали известны первые пары квалификаций на Кубок Дэвиса — 2022

Сегодня, 5 декабря, прошла жеребьёвка квалификации на Кубок Дэвиса — 2022. Её ведущими были Дэвид Хаггерти, Фернандо Вердаско и Андреас Эггли.
Благодаря выходу в финал Кубка 2021 года сборные Хорватии и России освобождены от квалификаций на турнир в следующем году. Уайлд-кард получили Великобритания и Сербия. Оставшиеся команды были поделены на сеяных и несеяных — они сыграют друг с другом. Матчи пройдут 4-5 марта 2022 года.
Пары квалификаций Кубка Дэвиса — 2022:
(слева указаны сеяные сборные)
(хозяева корта) Франция — Эквадор
(хозяева корта) Испания — Румыния
Бельгия — Финляндия (хозяева корта)
(хозяева корта) США — Колумбия
Канада — Нидерланды (хозяева корта)
Германия — Бразилия (хозяева корта)
Италия — Словакия (хозяева корта)
Австралия — Венгрия (хозяева корта)
Казахстан — Норвегия (хозяева корта)
(хозяева корта) Швеция — Япония
(хозяева корта) Аргентина — Чехия
Австрия — Южная Корея (хозяева корта)
Публикация доступна в официальном «инстаграме» Кубка Дэвиса.
В финальном турнире Кубка сыграют Хорватия, Россия, Великобритания, Сербия и 12 победителей пар. Всего на Кубке Дэвиса в 2022 году будет 16 команд, которые на предварительном этапе разделят на 4 группы, а затем по очкам состоится плей-офф.
- 5 декабря 2021
-
18:17
-
17:23
-
16:51
-
16:32
-
10:13
-
09:47
-
01:34
-
00:48
- 4 декабря 2021
-
23:20
-
23:12
-
22:28
-
22:06
-
21:46
-
20:34
-
20:07
-
18:54
-
18:23
-
18:02
-
17:59
-
17:44
-
17:34
-
17:21
-
16:24
-
16:07
-
15:57
-
14:22
-
12:00
-
10:32
-
10:11
-
09:49
-
09:24
-
09:16
-
08:44
-
01:51
-
01:20