Рублёв установил личный рекорд по количеству побед в сезоне

Российский теннисист Андрей Рублёв в финале Кубка Дэвиса обыграл хорвата Борну Гойо. Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Эта победа стала для Рублёва 53-й в сезоне. Он установил личный рекорд по количеству побед в сезоне.



При этом процент выигранных матчей Рублёва составляет 69,7. В прошлом году этот показатель составлял 80,53%. Сезон россиянин завершит на пятом месте в рейтинге ATP.



Благодаря этой победе сборная России вышла вперёд в финале Кубка Дэвиса (1:0). В эти минуты проходит матч россиянина Даниила Медведева и хорвата Марина Чилича. В случае победы Медведева российская команда выиграет Кубок Дэвиса.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия – Хорватия на Кубке Дэвиса.



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