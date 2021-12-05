Медведев обыграл Чилича и принёс России победу в финале Кубка Дэвиса
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в финале Кубка Дэвиса хорвата Марина Чилича. Встреча закончилась со счётом 7:6 (9:7), 6:2.
Матч продолжался 1 час 29 минут. Медведев выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Его соперник восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
Благодаря этой победе сборная России выиграла Кубок Дэвиса. Счёт в финальном матче с Хорватией стал 2:0. Теперь соперникам необязательно проводить парный матч, он уже ничего не решает.
Ранее россиянин Андрей Рублёв обыграл хорвата Борну Гойо со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
Смотри самые яркие моменты Кубка Дэвиса эксклюзивно в Okko.
Кубок Дэвиса 2021. Финал
05 декабря 2021, воскресенье. 20:10 МСК
2
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
30
Марин Чилич
М. Чилич
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
22:44
-
22:38
-
22:37
-
22:13
-
22:06
-
21:51
-
21:47
-
21:35
-
20:45
-
20:26
-
19:56
-
19:44
-
19:19
-
18:17
-
17:23
-
16:51
-
16:32
-
10:13
-
09:47
-
01:34
-
00:48
- 4 декабря 2021
-
23:20
-
23:12
-
22:28
-
22:06
-
21:46
-
20:34
-
20:07
-
18:54
-
18:23
-
18:02
-
17:59
-
17:44
-
17:34
-
17:21
Партнерский контент