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Медведев обыграл Чилича и принёс России победу в финале Кубка Дэвиса

Медведев обыграл Чилича и принёс России победу в финале Кубка Дэвиса
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в финале Кубка Дэвиса хорвата Марина Чилича. Встреча закончилась со счётом 7:6 (9:7), 6:2.

Матч продолжался 1 час 29 минут. Медведев выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Его соперник восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Благодаря этой победе сборная России выиграла Кубок Дэвиса. Счёт в финальном матче с Хорватией стал 2:0. Теперь соперникам необязательно проводить парный матч, он уже ничего не решает.

Ранее россиянин Андрей Рублёв обыграл хорвата Борну Гойо со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

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Кубок Дэвиса 2021. Финал
05 декабря 2021, воскресенье. 20:10 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		6  
6 7 		2  
         
Марин Чилич
30
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
15 лет мы ждали эту победу! Россия в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса 15 лет мы ждали эту победу! Россия в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса
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