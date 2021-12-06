Мария Шарапова приобрела долю в крупной инвестиционной платформе

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова приобрела долю в инвестиционной платформе Public.com. Размер приобретённой доли Шарапова не раскрыла.

«Я получила первую крупную заработную плату, когда была ещё совсем девочкой, после победы на Уимблдоне. Честно говоря, открывшееся пространство для финансовых вложений очень меня напугало. Мне нравится, что в Public предлагают упрощённый способ самообучения, что делает инвестирование менее устрашающим. Одна из самых важных причин моего вложения в Public – это невероятная статистика, согласно которой 40% аудитории в приложении Public – женщины, что для этой сферы почти неслыханно», — приводит слова Шараповой CNBC.

Public.com – это компания, с помощью которой можно покупать и продавать акции и криптовалюты в Интернете. Платформа насчитывает более 1 млн пользователей, 90% из которых являются новыми инвесторами. В числе инвесторов компании голливудский актёр Уилл Смит, медиамагнат Шари Редстоун и бизнесмен Дик Парсонс.