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Стало известно расписание матчей сборной России на ATP Cup 2022 года

Стало известно расписание матчей сборной России на ATP Cup 2022 года
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Сборная России по теннису узнала расписание матчей с соперниками, с которыми ей предстоит сразиться на турнире ATP Cup, сообщает пресс-служба турнира. Национальная команда попала в группу B вместе со сборными Италии, Австрии и Австралии.

2 января Россия сыграет с Австрией, 4-го — с Австралией, 6-го — с Италией.

Напомним, в составе сборной России, являющейся действующим победителем турнира, выступят вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублёв (5), Аслан Карацев (18), Роман Сафиуллин (167) и Евгений Донской (172). В группу A попали Сербия, Норвегия, Чили и Испания, в группу C — Германия, Канада, Великобритания и США, в группу D — Греция, Польша, Аргентина и Грузия. Победители групп выйдут в полуфинал. Турнир ATP Cup пройдёт в Сиднее (Австралия) с 1 по 9 января 2022 года.

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