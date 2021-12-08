Стало известно расписание матчей сборной России на ATP Cup 2022 года

Сборная России по теннису узнала расписание матчей с соперниками, с которыми ей предстоит сразиться на турнире ATP Cup, сообщает пресс-служба турнира. Национальная команда попала в группу B вместе со сборными Италии, Австрии и Австралии.
2 января Россия сыграет с Австрией, 4-го — с Австралией, 6-го — с Италией.
Напомним, в составе сборной России, являющейся действующим победителем турнира, выступят вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублёв (5), Аслан Карацев (18), Роман Сафиуллин (167) и Евгений Донской (172). В группу A попали Сербия, Норвегия, Чили и Испания, в группу C — Германия, Канада, Великобритания и США, в группу D — Греция, Польша, Аргентина и Грузия. Победители групп выйдут в полуфинал. Турнир ATP Cup пройдёт в Сиднее (Австралия) с 1 по 9 января 2022 года.
- 8 декабря 2021
-
09:01
-
08:56
- 7 декабря 2021
-
23:57
-
23:36
-
22:40
-
22:15
-
21:38
-
21:02
-
19:07
-
17:58
-
17:25
-
14:03
-
12:20
-
09:00
-
08:04
-
07:43
- 6 декабря 2021
-
23:23
-
20:44
-
19:19
-
18:52
-
17:56
-
15:51
-
15:13
-
15:00
-
14:18
-
13:39
-
12:59
-
12:47
-
12:39
-
12:05
-
11:57
-
11:51
-
11:10
-
10:22
-
10:16