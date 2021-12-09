Назван общий размер состояния Эммы Радукану, которая сенсационно выиграла US Open в 18 лет

Британское издание Daily Express подсчитало общий размер состояния 19-летней британской теннисистки Эммы Радукану, которая в возрасте 18 лет сенсационно выиграла Открытый чемпионат США 2021 года. По подсчётам издания, Радукану имеет в своём активе 4 млн фунтов стерлингов (примерно $ 5,28 млн). При этом до победы на US Open она имела лишь 215 тыс. фунтов стерлингов (примерно $ 284 тыс.)

После US Open Радукану приняла участие в турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где на старте уступила белоруске Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6. Затем Эмма снялась с турнира «ВТБ Кубок Кремля» и заявилась на турнир серии WTA-250 в Клуж-Напоке.

Под занавес сезона Радукану возглавила посев турнира WTA-250 в Линце (Австрия), однако на старте проиграла 106-й ракетке мира 20-летней Ван Синьюй (Q) из Китая со счётом 1:6, 7:6 (7:0), 5:7.