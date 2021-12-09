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41-летняя Винус Уильямс ответила, встречается ли она с 24-летним Райлли Опелкой

41-летняя Винус Уильямс ответила, встречается ли она с 24-летним Райлли Опелкой
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема», американка Винус Уильямс ответила на вопрос подписчика, встречается ли она с американским теннисистом Райлли Опелкой. Уильямс-старшей 41 год, Опелке — 24.

«Встречаетесь ли вы с Райлли?» — спросил один из подписчиков.

«Нет, Райлли меня отшил», — ответила Уильямс в «сториз» «инстаграма» elevenbyvenus.

Также Винус рассказала, можно ли надеяться, что она вновь когда-нибудь выйдет на корт с сестрой Сереной Уильямс, чтобы сыграть матч в парном разряде.

«Мы только что говорили, как благодарны, что можем играть вместе. Это наше любимое занятие», — добавила она.

Винус Уильямс не побеждала на турнирах «Большого шлема» с 2008 года, после того как завоевала титул на Уимблдоне.

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