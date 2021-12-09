Французский теннисист Николя Маю пригласил на свой турнир Пэн Шуай, записав видеообращение

Французский теннисист и организатор одного из турниров WTA Николя Маю записал видеообращение к китайской теннисистке Пэн Шуай.
«Привет, это Николя Маю. Я директор турнира WTA-125 в Анже. Первый турнир идёт хорошо, но не хватает одного конкретного игрока – Пэн Шуай. Ты не играешь на этой неделе, поэтому я хотел бы пригласить тебя вручить трофей нашей победительнице. Пэн Шуай, мы тебя ждём», — сказал Маю в своём заявлении, которое было опубликовано в «твиттере» турнира.
Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай. Позднее WTA вывела свой бизнес из Китая. МОК является единственной организацией, которая общалась с Шуай после её пропажи.
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