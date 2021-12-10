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Опелка возмутился тому, что ATP остался в Китае после дела Пэн Шуай

Опелка возмутился тому, что ATP остался в Китае после дела Пэн Шуай
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Американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал то, что ATP осталась единственной теннисной организацией, не поддержавшей бойкот турниров в Китае из-за дела Пэн Шуай.

«Все ушли, кроме ATP. Обидно, но неудивительно. «Мастерсы» входят в число обязательных турниров. Это одна из самых главных проблем так называемого «партнерства» ATP, где права игроков обязательно коллективным образом обсуждаются и согласовываются Советом директоров ATP.

Если все теннисисты думают одинаково, почему наше мнение не транслируется должным образом в высказываниях ATP и ее позиции по Китаю? Меня это очень беспокоит и разочаровывает. В связи с этим есть два вопроса: неужели к мнению Совета игроков и наших представителей в Совете директоров не прислушиваются, или они тоже в этом как-то замешаны?» — написал Опелка у себя в «твиттере».

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