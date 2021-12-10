Опелка возмутился тому, что ATP остался в Китае после дела Пэн Шуай

Американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал то, что ATP осталась единственной теннисной организацией, не поддержавшей бойкот турниров в Китае из-за дела Пэн Шуай.
«Все ушли, кроме ATP. Обидно, но неудивительно. «Мастерсы» входят в число обязательных турниров. Это одна из самых главных проблем так называемого «партнерства» ATP, где права игроков обязательно коллективным образом обсуждаются и согласовываются Советом директоров ATP.
Если все теннисисты думают одинаково, почему наше мнение не транслируется должным образом в высказываниях ATP и ее позиции по Китаю? Меня это очень беспокоит и разочаровывает. В связи с этим есть два вопроса: неужели к мнению Совета игроков и наших представителей в Совете директоров не прислушиваются, или они тоже в этом как-то замешаны?» — написал Опелка у себя в «твиттере».
- 10 декабря 2021
-
21:25
-
12:48
-
11:36
-
09:27
-
09:14
-
07:43
- 9 декабря 2021
-
21:49
-
20:38
-
19:21
-
19:00
-
18:23
-
13:46
-
13:20
-
13:06
-
10:27
-
10:08
-
09:48
-
09:16
-
08:01
-
07:43
- 8 декабря 2021
-
21:05
-
19:47
-
14:54
-
11:06
-
10:32
-
09:44
-
09:41
-
09:01
-
08:56
- 7 декабря 2021
-
23:57
-
23:36
-
22:40
-
22:15
-
21:38
-
21:02