ITF вслед за WTA не будет проводить турниры в Китае из-за дела Пэн Шуай

Теннисная ассоциация ITF вслед за WTA не будет проводить женские и мужские турниры в Китае в 2022 году.
«В 2022 году в Китае не будет запланировано проведение мужских или женских турниров ITF World Tennis Tour», — приводит заявление организации Sportsmole со ссылкой на источник.
Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай. Позднее WTA вывела свой бизнес из Китая. МОК является единственной организацией, которая общалась с Шуай после её пропажи.
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