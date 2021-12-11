Турсунов высказал мнение о том, кого можно считать сильнейшим теннисистом «Большой тройки»

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поразмышлял о текущем положении сил в «Большой тройке».

«Мне сложно предположить, что Новак больше не выиграет ни одного Шлема. Он побьет рекорд по числу побед – для него это не проблема. У Роджера шансов выиграть мэйджор очень мало, учитывая его возраст, стиль игры и состояние.

У Рафы слишком энергозатратная игра, он играет каждый розыгрыш как последний. С учетом его возраста и состояние здоровья – это минус. Хотя с годами он поменял свою игру: стал действовать более агрессивно, перестал далеко отходить за заднюю линию.

Эта тройка друг друга дополняет. Джокович стал таким сильным игроком благодаря Рафе и Роджеру. Он пытался найти за счет чего их обойти, и сделал ставку на физическую подготовку. Сейчас он выглядит как триатлет, у него все выверено до миллиметра», — приводит слова Турсунова «Ведомости».