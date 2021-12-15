Александр Зверев выбрал лучшего теннисиста в истории между Федерером, Надалем и Джоковичем

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев порассуждал на тему того, кто из трио Роджер Федерер — Рафаэль Надаль — Новак Джокович является величайшим теннисистом в истории. Каждый из этого трио выиграл по 20 турниров «Большого шлема».

По мнению Зверева, больше достоин звания величайшего Джокович.

«Я понимаю, что многие поклонники тенниса больше поддерживают Роджера или Рафу. Но со статистикой не поспоришь. Новак выиграл больше всего турниров «Большого шлема» — вместе с Роджером и Рафой. Он был первой ракеткой мира в течение многих недель и чаще всего финишировал на первом месте по итогам года. Новак выиграл наибольшее количество «мастерсов». И так далее.

Не всегда можно идти против цифр и говорить, что Роджер или Рафа лучше, поскольку все мы болели за них с детских лет. Иногда нужно смотреть на вещи реалистично. И достижения Новака — это просто факт», — приводит слова Зверева Tennis Magazin.

