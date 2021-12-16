Джокович посетил домашний матч «Црвены Звезды». Его сопровождал Поспишил

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович посетил домашний матч «Црвены Звезды» в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Сербская команда проиграла каталонской «Барселоне» со счётом 69:79.
Публикация доступна в «инстаграме» «Црвены Звезды».
Джоковича сопровождал канадский теннисист Вашек Поспишил. Напомним, Джокович с Поспишилом являются создателями Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA), она выступает в качестве оппонента ATP.
Ранее Джокович вошёл в список теннисистов, заявленных для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации; предполагается, что он не прививался. Ранее сообщалось, что на Australian Open пустят только дважды привитых теннисистов.
- 16 декабря 2021
-
00:53
-
00:00
- 15 декабря 2021
-
22:37
-
21:40
-
20:41
-
20:24
-
19:56
-
15:10
-
14:41
-
10:16
-
09:51
-
09:34
-
09:22
-
09:16
-
00:47
- 14 декабря 2021
-
23:49
-
21:50
-
20:47
-
20:16
-
18:28
-
17:40
-
15:40
-
13:21
-
13:05
-
10:14
-
07:39
-
00:57
- 13 декабря 2021
-
23:30
-
22:13
-
21:18
-
17:42
-
17:37
-
16:55
-
15:09
-
13:55