Джокович посетил домашний матч «Црвены Звезды». Его сопровождал Поспишил

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович посетил домашний матч «Црвены Звезды» в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Сербская команда проиграла каталонской «Барселоне» со счётом 69:79.

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Джоковича сопровождал канадский теннисист Вашек Поспишил. Напомним, Джокович с Поспишилом являются создателями Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA), она выступает в качестве оппонента ATP.

Ранее Джокович вошёл в список теннисистов, заявленных для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации; предполагается, что он не прививался. Ранее сообщалось, что на Australian Open пустят только дважды привитых теннисистов.