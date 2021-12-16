Надаль потренировался с Шаповаловым в Абу-Даби

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль потренировался с канадцем Денисом Шаповаловым. Оба спортсменка приехали в Абу-Даби, где пройдёт выставочный турнир.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Mubadala World Tennis Championship.
Перед поездкой в Абу-Даби Надаль провёл несколько дней в Кувейте. Теперь испанец набирает форму и готовится к своему первому матчу после почти пятимесячного перерыва.
Завтра, 17 декабря, Рафаэль сыграет с Энди Марреем или Даниэлем Эвансом. Надаль не выступает с начала августа из-за проблем с левой ногой. Из-за повреждения он решил пропустить концовку сезона.
Участниками турнира в Абу-Даби станут россиянин Андрей Рублёв, испанец Рафаэль Надаль, канадец Денис Шаповалов, британцы Энди Маррей и Дэн Эванс, а также американец Тейлор Фритц.
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