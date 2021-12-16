Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль потренировался с Шаповаловым в Абу-Даби

Надаль потренировался с Шаповаловым в Абу-Даби
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль потренировался с канадцем Денисом Шаповаловым. Оба спортсменка приехали в Абу-Даби, где пройдёт выставочный турнир.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Mubadala World Tennis Championship.

Перед поездкой в Абу-Даби Надаль провёл несколько дней в Кувейте. Теперь испанец набирает форму и готовится к своему первому матчу после почти пятимесячного перерыва.

Завтра, 17 декабря, Рафаэль сыграет с Энди Марреем или Даниэлем Эвансом. Надаль не выступает с начала августа из-за проблем с левой ногой. Из-за повреждения он решил пропустить концовку сезона.

Участниками турнира в Абу-Даби станут россиянин Андрей Рублёв, испанец Рафаэль Надаль, канадец Денис Шаповалов, британцы Энди Маррей и Дэн Эванс, а также американец Тейлор Фритц.

Новость по теме
Корретха: Федерер — милый и элегантный, Надаль — величайший боец, а Джокович — другое дело
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021