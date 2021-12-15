Корретха: Федерер — милый и элегантный, Надаль — величайший боец, а Джокович — другое дело

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекc Корретха объяснил, почему теннисные фанаты более благосклонны к Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю, чем к Новаку Джоковичу.

«Думаю, Новака всё время немного неправильно понимают. Не знаю, возможно, это из-за его характера. Вероятно, когда Джокович на корте, он делает вещи, которые в значительной степени не укладываются в головах у людей. Но он заслуживает всяческих похвал, как по мне, он делает так же много как на корте, так и вне его. Я могу поблагодарить его, так же, как Роджера и Рафу, за то, что он привносит в наш спорт.

Роджер – это элегантность. Ещё он такой милый. Причём это очень естественно. А Рафа, наверное, величайший боец в истории тенниса. Новак – другое дело, он часто расстраивается. Он не думает: «О, я не могу сломать ракетку на глазах 25 тыс. человек или миллионов, которые смотрят трансляцию». Он просто даёт выход своим эмоциям», — приводит слова Корретхи Eurosport.uk.