Димитров: победа на турнире «Большого шлема» — последняя частичка в моём пазле

Болгарский теннисист Григор Димитров признался, что всё ещё рассчитывает на громкие успехи. 30-летний спортсмен, выигравший в 2017 году Итоговый турнир ATP, в последние годы скатился в рейтинге организации. Несмотря на это, Димитров надеется, что ещё сможет выиграть турнир «Большого шлема». Его лучшим результатом на мэйджорах является выход в полуфинал.
«Важнейшая цель с годами менялась. Конечно, сейчас это — победа на турнирах «Большого шлема». Раньше мне хотелось подняться на вершину рейтинга ATP и выиграть тот или иной турнир. По мне сейчас победа на турнире «Большого шлема» является последней частичкой паззла.
Конечно, мне важен каждый турнир, в котором я участвую. Я бы не стал играть просто так, не думая о победе. Но победа на турнире «Большого шлема» — словно признание. Эта цель сохраняет во мне огонь и заставляет идти дальше», — цитирует Димитрова Tennis Majors.
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