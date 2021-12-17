В Эстонии решили премировать российского теннисного тренера Дмитрия Турсунова

Олимпийский комитет Эстонии премировал теннисистку Анетт Контавейт (WTA 7) и её тренера, российского специалиста Дмитрия Турсунова.
Контавейт, которая в конце завершившегося сезона показала серию из 26 побед в 28 матчах и пробилась в финал итогового турнира WTA, получит от организации € 10 тыс., а её тренер Дмитрий Турсунов — € 5 тыс., пишет rus.err.ee.
По словам президента Олимпийского комитета Эстонии Урмаса Сыырумаа, выступление Анетт Контавейт в минувшем сезоне, по итогам которого она поднялась на седьмую строчку мирового рейтинга, вызвало самые позитивные эмоции у эстонских болельщиков.
«То, чего добилась Анетт, является большим достижением для эстонского тенниса, а то, что она сделала в конце этого года, — просто чудо. Еще раз поздравляю Анетт и ее тренера Дмитрия, которые показали нам, чего можно достичь, проявив силу воли», — сказал Сыырумаа.
Сотрудничество между Турсуновым и Контавейт началось в августе этого года.
- 17 декабря 2021
-
04:24
-
00:19
- 16 декабря 2021
-
23:41
-
23:30
-
20:36
-
18:45
-
15:58
-
15:35
-
14:21
-
13:43
-
13:11
-
12:00
-
11:50
-
11:08
-
10:45
-
10:42
-
10:29
-
09:51
-
09:23
-
09:16
-
01:22
-
00:53
-
00:00
- 15 декабря 2021
-
22:37
-
21:40
-
20:41
-
20:24
-
19:56
-
15:10
-
14:41
-
10:16
-
09:51
-
09:34
-
09:22
-
09:16