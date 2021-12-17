В Эстонии решили премировать российского теннисного тренера Дмитрия Турсунова

Олимпийский комитет Эстонии премировал теннисистку Анетт Контавейт (WTA 7) и её тренера, российского специалиста Дмитрия Турсунова.

Контавейт, которая в конце завершившегося сезона показала серию из 26 побед в 28 матчах и пробилась в финал итогового турнира WTA, получит от организации € 10 тыс., а её тренер Дмитрий Турсунов — € 5 тыс., пишет rus.err.ee.

По словам президента Олимпийского комитета Эстонии Урмаса Сыырумаа, выступление Анетт Контавейт в минувшем сезоне, по итогам которого она поднялась на седьмую строчку мирового рейтинга, вызвало самые позитивные эмоции у эстонских болельщиков.

«То, чего добилась Анетт, является большим достижением для эстонского тенниса, а то, что она сделала в конце этого года, — просто чудо. Еще раз поздравляю Анетт и ее тренера Дмитрия, которые показали нам, чего можно достичь, проявив силу воли», — сказал Сыырумаа.

Сотрудничество между Турсуновым и Контавейт началось в августе этого года.