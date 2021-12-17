ATP посмеялась над шуткой про то, что Роджер Федерер и в 71 год будет любимцем фанатов

Официальный аккаунт ATP в «Твиттере» посмеялся над шуткой про то, что швейцарский теннисист Роджер Федерер даже в старости будет любимым игроком фанатов. Это произошло после того, как 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» был признан любимым игроком болельщиков в 19-й раз подряд.

Пост доступен в официальном «твиттере» ATP.

Отметим, что награда вручается с 2000 года. В первый год существования премии её получил бразилец Густаво Куэртен, затем два года подряд любимцем публики признавался россиянин Марат Сафин. Однако, начиная с 2003 года, награду выигрывает только легендарный швейцарский теннисист.

Любимыми теннисистами парного разряда среди болельщиков в этом году были выбраны французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю. Они получили подобную премию впервые.